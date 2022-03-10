Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в США и страны Евросоюза

Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в страны Евросоюза и США. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Балансы берёзовые и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза», — сказал он.

По информации ведомства, в Финляндии потребляют около 10-15% подобных ресурсов из России, а заменить российскую древесину единовременно у страны не получится.

Также отмечается, что запрет на поставки сырья для создания фанеры не позволит европейским производителям наращивать объёмы производства стройматериала, сообщает ТАСС.