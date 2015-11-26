Минсельхоз РФ заговорил о запрете импорта овощей и цитрусовых из Турции

Глава Минсельхоза РФдопустил запрет на поставки овощей и фруктов из Турции, сообщает '' Эхо Москвы ''.

"Импорт овощей, в первую очередь помидоров, мы заместим из других стран, в частности, Ирана, Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана. Цитрусовые могут привозить из ЮАР, Марокко, Китая, Аргентины, Абхазии и других стран", - цитирует Ткачева ''Интерфакс''.

Издание отмечает, что Турция завозит в Россию более 360 тысяч тонн томатов. На долю турецких овощей приходится 20% от общего объема поставок овощей в Россию. Поставки цитрусовых составляют 250 тысяч тонн.

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Из всего объема импорта продовольствия турецкие товары в России составляют 4%.

В это время глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о прекращении паромного сообщения с Турцией, а также о разрыве деловых контактов с этой страной. Жителей республики просят отказаться от турецких товаров.

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