Минтранс предложил выкупить иностранные самолёты за счёт Фонда национального благосостояния

Российские власти предложили авиакомпаниям выкупить самолёты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния, пишет «Коммерсант».

«Минтранс просит компании оценить, сколько воздушных судов и на какую сумму они хотят приобрести. Для этих целей могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%», — отмечает издание.

Перевозчиков также попросили предоставить обоснование рыночной стоимости самолётов и целесообразности выкупа бортов старше 20 лет.

Впрочем, по мнению экспертов, выкуп самолётов вряд ли возможен, поскольку санкции разрешают европейским компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, а большинство самолётов — в операционном лизинге. Для справки: в финансовом лизинге у российских перевозчиков менее 50 бортов из 739, зарегистрированных за рубежом на начало марта.

Кстати, по словам главы Минтранса Виталия Савельева, выкупить необходимо более 500 авиалайнеров иностранных лизингодателей общей остаточной стоимостью около 20 млрд долларов.

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