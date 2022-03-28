Минтруд: массовых увольнений в России не планируется

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об отсутствии у работодателей планов по массовому увольнению сотрудников. Об этом он рассказал в понедельник, 28 марта на заседании комитета Госдумы по труду, пишет ТАСС.

«Массовых сокращений на рынке труда в данный момент не планируется», — сказал Котяков.

Министр отметил, что сейчас порядка 14 тысяч работников находятся в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников.

Сам рынок труда занимает «выжидательную позицию», подчеркнул Котяков. Некоторые предприниматели, чей бизнес связан с поставкой запчастей из заграницы, приостановили производство. В режиме простоя сейчас находятся более 90 тысяч человек. Всего, по данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 млн граждан.