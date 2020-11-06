Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал ежегодно
За время действия программы сертификаты получили более 10 миллионов семей, рассказала замглавы ведомства Ольга Баталина
Замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина заявила, что материнский капитал планируется повышать каждый год.
"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", – цитирует Баталину РИА Новости.
Чиновница отметила, что за весь период действия программы с 2007 года сертификаты на материнский капитал получили свыше 10 миллионов семей, а 8 миллионов уже воспользовались деньгами.
Она также напомнила, что размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей – на второго.
Ранее стало известно, что россиянам разрешат использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.