Мишустин заявил о спаде в ряде сфер российской экономики
По его словам, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях
4 июля 2022, 21:10, Илья Звягинцев
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в некоторых сферах российской экономики наблюдется спад. Его слова передает РИА Новости.
«Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», — сказал Мишустин.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах.
В общей сложности в ведомстве хотят уменьшить расходы на эти цели на 1,6 трлн рублей: на 557 млрд — в 2023 году, на 539 млрд — в 2024-м и на 534 млрд — в 2025-м.
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