Мишустин заявил о спаде в ряде сфер российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в некоторых сферах российской экономики наблюдется спад. Его слова передает РИА Новости.

«Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах.

В общей сложности в ведомстве хотят уменьшить расходы на эти цели на 1,6 трлн рублей: на 557 млрд — в 2023 году, на 539 млрд — в 2024-м и на 534 млрд — в 2025-м.