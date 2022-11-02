Могут ли мобилизованные бизнесмены теперь уволить всех сотрудников без последствий? Разъясняют HR-специалисты

О чём гласят новые поправки в Трудовом кодексе?

Работников мобилизованных предпринимателей уволят, если призванный не назначил вместо себя человека, исполняющего его обязанности. В случае мобилизации работодателя — физического лица или единственного учредителя компании, возглавляющего её, трудовые отношения прекращаются со всеми сотрудниками. В том числе и с теми, кто находится в обычном отпуске, по беременности или на больничном.

Кого в первую очередь защищают поправки?

Данная норма, прежде всего, направлена на защиту предпринимателей, считает председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов. По его мнению, это вынужденная мера поддержки.

«По сути, как я понимаю, это сделано для того, чтобы уберечь предпринимателей от дополнительной нагрузки. Работодатель не может просто так взять и уволить человека. А в случае мобилизации государство фактически даёт ему право расторгнуть досрочно трудовой договор без обязательств перед работником. Если бы этой поправки не было, то работники бы пошли в суд и через суд начали бы требовать с работодателя, который ушёл на специальную военную операцию недополученные деньги: зарплаты, пособия и так далее», — отмечает Владимир Семёнов.

Как это может отразиться на мобилизованных бизнесменах и их сотрудниках?

Редакция Business FM Барнаул решила задать этот вопрос тем, кто непосредственно связан с вопросами трудоустройства и увольнения.

Директор кадрового агентства «Жираф» Жанна Крамарева уверена, что массового увольнения работников быть не может.

«Так как наше государство в целом придерживается политики быть на стороне работника, никогда не будут приняты такие законы, которые бы навредили большому количеству людей, находящихся в найме. Эти моменты очень серьёзно контролируют, потому что им не надо, чтобы люди встали на биржу труда и начали там получать пособия, и чтобы бизнес наш заваливался. Думаю, такого рода законы будут продуманы так, чтобы люди не оказывались на улице», — считает Жанна Крамарева.

Похожего мнения придерживается и руководитель студии HR-проектов «Штат-3» Татьяна Кириленко:

«На мой взгляд, этот закон носит превентивные меры. Потому что, хочу напомнить, ранее был принят закон о том, что для ИП и руководителей компаний предоставляется пятидневная отсрочка от мобилизации. То есть в течение этого периода руководитель может оформить все необходимые документы, для того чтобы передать управление компанией другому лицу, назначить ответственного. В настоящий момент так же не исключено, что Министерство труда подготовит необходимые поправки и внесёт предложения в Госдуму, для того чтобы защитить права граждан».

Новое основание для увольнения относится к категории обстоятельств, не зависящих от воли сторон, и означает, что уволены могут быть любые работники. Правда, в поправке к Трудовому кодексу сказано, что норма распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. То есть на сотрудников, которые отработали около месяца. Поскольку в информационном пространстве нет пояснительной записки к закону, нестыковка пока остаётся не разъяснённой. Также в законе не уточняется, кем будет оформляться увольнение сотрудника, если свои полномочия работодатель никому не передал.