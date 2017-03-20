Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков ради виноделов

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Вино в Молдавии больше не считают алкогольным напитком. На такую меру в стране пошли, чтобы поддержать местных виноделов, пишет "ТАСС".

Теперь вино в Молдавии считается продуктом питания, произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла. На него больше не распространяется запрет продажи в ночное время и ограничения в рекламе.

Это сделано для тех виноделов, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию.

Отметим, что Молдавия является одной из самых пьющих стран в мире. Каждый год в этой стране на каждого взрослого человека приходится до 17,4 литра чистого спирта.