Молодые металлурги и учёные презентовали инновационные проекты на конференции «УГМК-ТЕХНО»

В Верхней Пышме завершился первый день конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», организованный Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК (ТУ УГМК) и партнёрами MineTech.

Свои инновационные проекты презентовали молодые специалисты — представители ведущих горнодобывающих и металлургических предприятий, научных институтов.

Первая молодёжная конференция УГМК прошла 20 лет назад, и многие её проекты внедрены и работают на производстве, рассказал директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

«Сегодня конференция вышла на федеральный уровень, соответствующий уровню УГМК. Наши предприятия, расположенные в 14 регионах России, являются лидерами чёрной и цветной металлургии, угольной промышленности. Уровень наших партнёров — организаторов конференции, среди которых Фонд „Сколково“, компании — лидеры горно-металлургической отрасли России также говорит о новом качестве мероприятия», — отметил Дмитрий Малышев.

Один из проектов, представленных на конкурс, — изменение системы производственного планирования. Его автор, сотрудник Кировского завода ОЦМ Александр Агафонов предложил использовать подход позаказного планирования загрузки производственных мощностей. Сейчас многие предприятия приспособлены под равномерную загрузку, зачастую работают на склад и не адаптированы к динамическим колебаниям на рынке. При изменении системы планирования повысится эффективность производственных процессов, сократятся сроки изготовления продукции и будет получена дополнительная прибыль.

Фото предоставлено организаторами конференции

Специалист Гайского ГОКа Николай Кодаков презентовал проект повышения эффективности извлечения меди из руды. Из-за истощения запасов, вовлечения в переработку руд, добытых с глубоких горизонтов, коэффициент извлечения снижается. На предприятии внедрили систему, которая учитывает разные факторы и даёт подсказки по оперативному изменению технологических параметров извлечения. Экономический эффект от её использования за первый квартал с учётом затрат на разработку составил порядка 3,5 млн руб.

Часть проектов касались цифровизации и автоматизации производства. Так, сотрудник «Уралэлектромеди» Иван Дунаев считает необходимым использовать BIM-моделирование зданий и сооружений не только при проектировании, но и при строительстве и эксплуатации. Это позволит учитывать имеющиеся проектные данные при текущих ремонтах, модернизации.

«Самый простой пример — нужно покрасить крышу в цехе и рассчитать количество краски. Можно просто зайти в программу и получить все необходимые данные о крыше, а не поднимать бумаги и считать на глазок. То же самое касается перемещения и установки оборудования», — рассказал автор идеи.

Фото предоставлено организаторами конференции

По словам директора по стратегическим партнёрам Фонда «Сколково» Владислава Демиденко, конференция вызвала большой интерес у лидеров горно-металлургического сектора, партнёров и заявителей MineTech, компаний, внедряющих технологические решения, представителей профильных российских и зарубежных вузов.

«Здесь присутствует много действующих специалистов, способных влиять на управленческие решения. „Сколково“ готово делиться своим опытом, внедряя культуру открытых инноваций. Мы хотим, чтобы участники конференции могли аргументировать свои проекты, коммерциализировать их, создавая успешные производственные кейсы и объединяя эффективные цифровые и аппаратные решения», — сказал Владислав Демиденко.

Фото предоставлено организаторами конференции

В этот же день на площадке ТУ УГМК прошла экспертная сессия с участниками программы MineTech (в том числе резидентами «Сколково»), Фондом «Сколково» и менеджментом УГМК.

Ведущие компании-разработчики технологических решений представили современные технологии сбора и обработки данных. В частности, кросс-отраслевой универсальный инструмент в инженерной геофизике и геологоразведке — глубинные георадары, систему прогноза и контроля состояния горного массива, способную проникать на глубину до 200 метров, систему цифровой монтажной маркировки, позволяющую оперативно идентифицировать все элементы любых конструкций.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» проходит в Верхней Пышме с 6 по 8 июля. Это одна из крупнейших отраслевых конференций в России.