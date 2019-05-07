Morgan Stanley собирается уходить из России

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley собирается в первом квартале 2020 года подать заявление в Центробанк РФ о прекращении банковской деятельности на территории России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет российского подразделения группы.

Новости

Общество Сеть гипермаркетов Castorama покидает российский рынок

Решение о реструктуризации бизнеса в России было принято в декабре 2018 года. Оно подразумевает закрытие банка, аннулирование лицензии кредитной организации и переход в сферу оказания консалтинговых услуг по вопросам инвестиций в недвижимость.

Решение о реструктуризации в банке Morgan Stanley назвали обоснованным. Оно должно обеспечить максимальную эффективность бизнеса в условиях снижения активности клиентов из-за санкций и других факторов.

Morgan Stanley базируется в Нью-Йорке и владеет крупнейшим в мире брокерским бизнесом. Среди основных сфер деятельности группы – консультации по вопросам слияний и поглощений, управление активами, размещение акций и облигаций, торговля на биржах.

Представительство Morgan Stanley в России было открыто в 1994 году. В июне 2005 года ЦБ РФ зарегистрировал дочернее предприятие – ООО "Морган Стэнли Банк". Основными направлениями его деятельности являются брокерское обслуживание на фондовом рынке, валютные и долговые операции, инвестиционные и банковские услуги. Кредитная организация не привлекает средства физических лиц и не входит в систему страхования вкладов.