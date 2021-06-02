Мошенники из тюрем стали реже звонить россиянам

Телефонные мошенники, действовавшие из мест лишения свободы, стали докучать россиянам значительно реже. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишет РИА Новости.

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Общество В России сократилось число заключённых

По его словам, на сегодня число телефонных мошенничеств со стороны пенитенциарных учреждений снизилась примерно на 80%, "а то и больше, может быть". И произошло это благодаря действиям ФСИН, которая стала наводить порядок в тюрьмах, считает эксперт.

При этом он добавил, что работа мошеннических кол-центров в стране всё ещё продолжается. Сейчас Сбербанк в большей степени фиксирует их в ближайшем зарубежье и непосредственно на территории России.

Ранее киберэксперт Евгений Волошин рассказал, что график работы российских телефонных мошенников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников.