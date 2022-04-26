Мотоциклы «Урал» больше не будут производить в России

Ural Motorcycles переносит производство своей техники в Казахстан. Об этом рассказал генеральный директор Илья Хаит на YouTube-канале компании.

Это решение было принято из-за дефицита комплектующих, который возник после санкций, а также из-за запрета на импорт техники из России. Хаит отметил, что большинство мотоциклов «Урал» отправляются в США.

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На Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ), который останется в России, продолжится работа. Здесь будут производить рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Ранее сообщалось, что российский смартфон AYYA, который разработала корпорация «Ростех», провалился в продаже.

За первый квартал 2022 года удалось продать 370 устройств на 6,7 млн рублей.

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