Мультики — для взрослых. Как на Алтае борются с "пиратскими" игрушками и кто на этом зарабатывает

Арбитражный суд Алтайского края наводнили иски от создателей популярных персонажей детских мультфильмов. Они пытаются взыскать с предпринимателей деньги за реализацию контрафактных игрушек с изображением героев и почти всегда выигрывают. Закон — на стороне правообладателей. Продавая такой товар, бизнес действительно является нарушителем.

Amic.ru пообщался с предпринимателями и юристами, чтобы понять, почему таких дел в судах становится всё больше. И выяснил, что зарабатывают на торговле контрафактом далеко не только те, кто его продаёт. Но ответственность всегда ложится на владельцев небольших прилавков с игрушками.

"Недетские" мультики

40-летняя Марина (фамилию женщина попросила не упоминать) — индивидуальный предприниматель. Больше 10 лет продаёт игрушки в группе в социальных сетях и небольшом розничном магазине. В 2021 году ей пришёл иск на 100 тысяч рублей за нарушение прав интеллектуальной собственности. Истец — южнокорейская компания “Рои Вижуал” — требовала деньги за контрафактную игрушку Робокар Поли, исключительными правами на изображение которой обладает. Робокара Марина продавала за 130 рублей, при том что в крупных магазинах цена на неё начинается от 500 рублей и выше.

“Игрушку я купила, как обычно, через оптовиков — таких же индивидуальных предпринимателей, как мы, только работающих на складах”, — рассказала предприниматель amic.ru.

Новости

Прочее Фейковые Puma и Armani Jeans: в ТЦ на Алтае нашли вероятный контрафакт

Как Марина позже выяснила, за год до суда некто провёл в её магазине контрольную закупку: к иску приложили чеки, а также видеозапись, подтверждающую, что Робокар продавался именно в том магазине. Адвокат просил сбавить сумму требований до 10 тысяч рублей, но суд вынес постановление на 50 тыс.. Для предприятия ИП — сумма немалая.

“Это обычная судебная практика. Знаю, что сейчас есть дела, где снижали до 10 тысяч за такую же игрушку. Но у нас судья решил вынести более жёсткое решение”, — сетует Марина.

В Алтайском крае такие иски подаются в Арбитражный суд регулярно уже больше пяти лет — по 50-70 в год от разных компаний. Истцы, как правило, — создатели известных детских мультфильмов и игрушек в виде персонажей. Только за последние три месяца в крае подано порядка 20 претензий — в основном к индивидуальным предпринимателям.

По данным картотеки Арбитражного суда, а также на основе информации от предпринимателей и юристов, наиболее часто подаются иски от следующих компаний:

“Сеть телевизионных станций” (персонажи мультфильма “Три кота”), “МГА Энтертейнмент” (персонаж Кукла Лол), “Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед” (персонажи мультфильмов “Свинка Пеппа” и “Герои в масках”), “Рои Вижуал” (персонажи мультфильма Робокар Поли), “Ай Эм Си Тойз” (персонажи мультфильма Край Бейбис), “Аэроплан” (персонажи мультфильма “Фиксики”) и другие.

Жертвы или злоумышленники?

В среднем одно такое дело рассматривается около полутора-двух месяцев, после чего суд почти всегда выносит решение в пользу обладателя прав на персонажа. Нередко ответчикам удаётся снизить сумму выплаты в два-три раза, но чаще, судя по текстам решений, с которыми ознакомился amic.ru, они даже не приходят на заседания в Арбитражный суд. Поэтому приходится платить — если не сразу самостоятельно, то позже после взысканий от судебных приставов.

“Ты можешь просто не смотреть эти мультики или не знать, что персонаж кому-то принадлежит. А потом оказывается, что ты нарушил чьи-то права. К тому же сразу подается иск в суд — нет предварительных проверок и требований прекратить продажу товара. Иск может “прилететь” даже через два-три года после того, как прошла закупка”, — говорит предприниматель Марина.

Новости

Прочее Дым сигарет без ментола. Чем опасен табачный контрафакт и почему его всё больше

Но, по словам юристов, участвующих в таких делах, большинство из предпринимателей в курсе, что игрушки, которыми они торгуют, контрафактные. На “преступление” их толкает желание заработать. “И деньги делать хочется, и отношение к риску специфическое, и кажется, что никто не увидит, не узнает”, — объясняет управляющий партнёр юридической фирмы “Ветров и партнёры” Виталий Ветров.

Есть случаи и правовой безграмотности, говорят юристы. Но в целом — это желание продать более дешёвый товар, чем лицензированный. Как правило, игрушка, выпущенная правообладателем, может стоить в 10-20 раз дороже контрафактной. И поскольку суды по нарушениям интеллектуальной собственности ведутся уже несколько лет, то многие предприниматели могут лукавить, говоря о том, что якобы не знали о потенциальных рисках, поясняет руководитель правовой группы “Интеллектуальная собственность” Василий Абрамов.

“Когда мы начинали подавать эти иски в 2012 году по персонажам “Маши и медведя”, тогда люди могли не знать, что есть контрафактные игрушки, а есть лицензированные. Предприниматели на тот момент привыкли так жить, были не совсем грамотны и нарушали. Но после 10 лет активных процессов говорить, что кто-то не осведомлён, не правильно. Большинство из тех, кто до сих пор покупает игрушки непонятно где и продаёт, прекрасно знают, что это контрафакт. Лукавство позволяет минимизировать ущерб в суде”, — сказал Абрамов.

Стоит отметить, что абсолютное большинство предпринимателей, дела которых рассматривались в Арбитражном суде Алтайского края, отказывались общаться с amic.ru по поводу исков.

Миллионные прибыли

Под иски о нарушении прав на персонажей мультфильмов попадают не только продавцы игрушек: это могут быть аниматоры с ростовыми куклами, пекари, делающие торты с персонажами, швеи, изготавливающие костюмы. И бывают случаи, когда люди уверены, что покупают у оптовиков лицензированный товар, рассказала amic.ru предприниматель Елена Буравова.

Новости

Прочее Советские новогодние игрушки. Какими они были

“В 2019 году я получила письмо сразу с 12-ю претензиями о продаже контрафакта. При этом с момента покупки прошло несколько лет. Товар мы купили официально, были все документы и бирки. Когда возникла ситуация с судами, я обратилась к этим оптовикам, но они меня послали: сказали, что ничего не знают, а продавали мне якобы лицензированные игрушки. Потом весь товар волшебным образом исчез с их сайтов, а сама организация переименовалась”, — вспоминает Буравова.

Несмотря на доводы Елены, суд принял решение не в её пользу: причиной стало отсутствие видеодоказательств покупки конкретных товаров у этого поставщика. По её словам, суд жёстче относится к доказательствам предпринимателей, чем обладателей прав на игрушки.

Но выигрывать предпринимателям всё же удаётся. Как рассказала Буравова, она смогла “отбиться” от иска правообладателей на персонажа Буба.

“В целом количество таких проигрышей в суде — на грани статпогрешности. Обычно они связаны с технической ошибкой при сборе доказательств или подаче документов. Иногда удаётся достичь мирового соглашения. Формы его бывают разные, одна из них — когда предприниматель обязуется закупить лицензированный продукт у правообладателя на определённую сумму”, — говорит Василий Абрамов из правовой группы “Интеллектуальная собственность”.

По словам Абрамова, от одного правообладателя могут поступить за год тысячи исков в арбитражные суды регионов. Таких дел рассматривается порядка 20 тысяч в год — не только по мультперсонажам, но в целом по контрафактной продукции (поддельная одежда, техника и другое). Только создатель Робокара Поли “Рои Вижуал”, говорит юрист, за 2021 год инициировал 2148 дел в России.

Новости

Экономика Названы самые продаваемые в России лицензионные игрушки за три года

Если взять среднюю сумму иска в 30 тысяч рублей, то тот же “Рои Вижуал” за 2021 год мог заработать на судах по правам на своих персонажей 64,4 млн рублей.

Amic.ru связался с представителями “Рои Вижуал”, которые обычно активно рассказывали в СМИ, как защищают права на своих персонажей в судах. Но директор офиса компании по Европе, России и СНГ Андрей Ежов отказался давать комментарий. Ранее он заявлял, что иски “направлены на защиту интересов потребителей, а также правообладателя, лицензиатов и добросовестных продавцов”.

Бизнес на исках

Многие предприниматели, в том числе собеседники amic.ru Елена Буравова и Марина, считают, что взыскание денег за продажу контрафактных игрушек — это тоже своего рода бизнес. Юристы, выступающие на стороне предпринимателей в судах, соглашаются с этим.

“Активность ведут не столько сами компании-правообладатели, в том числе зарубежные, сколько юрфирмы и юристы, работающие в этой нише. Они обеспечивают мониторинг, сбор доказательств и дальше работу в судах, исполнение судактов. Дела ставятся на поток, а работа стандартизируется. Суммы исков небольшие, поэтому предприниматели для защиты своих интересов редко нанимают юристов. Или вообще не защищаются”, — объясняет Виталий Ветров.

Новости

Прочее Барнаульский дизайнер рассказала, как заработать, делая игрушки дома

Многие компании — обладатели прав на мультперсонажей не российские. “Рои Вижуал” — из Южной Кореи, “МГА Энтертейнмент” — из США, “Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед” — из Великобритании, “Ай Эм Си Тойз” — из Испании.

Их интересы в российских арбитражных судах представляют местные юридические компании. Например, одна из активных — организация “Красноярск против пиратства”. Правовая группа “Интеллектуальная собственность” — тоже. Её руководитель Василий Абрамов сказал, что они действительно предоставляют правообладателям свой юридический сервис. По его словам, бренды сами ищут представителей для борьбы с контрафактом, чтобы пресечь нарушения и не допустить случаев, когда ребёнок может пострадать из-за игрушки, сделанной в непонятных условиях из непонятных материалов.

“Практика началась с пресечения пиратства на рынке видеокассет и DVD-дисков с конца 90-х и нулевых. Частные детективы ходят по улицам и буквально заходят в каждый магазин. Затем проводят закупки товаров. Далее действует судебный стандарт доказывания: делается видеозапись процесса покупки, которая связывает полученный чек с проданным товаром. Клиент видит каждую закупку по его бренду, которую мы сделали, проверяет её. Ежемесячно клиент получает отчёт по количеству поданных претензий и собранных денег и сами деньги”, — рассказывает Абрамов.

Малый бизнес — главный “крайний”

По словам юриста Алексея Лореса, российские юридические компании сами предлагают мультстудиям свои услуги и зарабатывают на комиссии от присуждённых сумм. Всё это — абсолютно законно.

“Иски зачастую правомерны, поскольку заявляются в рамках действующего законодательства, а вот заявленные к взысканию суммы явно не соразмерны допущенным нарушениям. Кроме того, чем ещё, кроме жажды наживы, можно объяснить поведение представителей истцов, которые не заявляют о нарушении непосредственно после выявления нарушения, а подают иски спустя более чем 2-2,5 года? Представляете, сколько за это время можно сделать закупок контрафакта у ничего не подозревающего предпринимателя?” — говорит Лорес.

Суммы исков при этом намеренно завышаются в два-три раза, чтобы получить много небольших выплат, считает предприниматель Елена Буравова.

Новости

Происшествия Руки, уши, языки. Сибирячка пожаловалась на игрушки в детской больнице

Но вопросы к тому, как функционирует в России система защиты обладателей прав на персонажей, есть и у предпринимателей, и у юристов. Владелица магазина Марина считает, что контрафактный товар могла бы не пропускать в страну таможня. Сейчас малый бизнес или продолжает торговать на свой страх и риск, или закрывает глаза на иски, надеясь компенсировать потери за счёт продаж.

“Мы совершенно не против соблюдения авторских прав. Но почему нет вопроса к таможне? А к оптовикам, которые продают такие игрушки в огромных объёмах? Всегда главным виноватым и крайним оказывается розница, которая вынуждена отвечать за всех. Малый бизнес, получается, никак не защищён”, — говорит предприниматель Буравова.

Возможно, стоит ввести какой-либо ещё контроль, предполагает юрист Алексей Лорес. “Но рецепт пока что один — не приобретать сомнительный товар, например, на рынках, ярмарках”, — говорит он.