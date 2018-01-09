Мясо и рыбу хотят добавить в потребительскую корзину в России

Министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что нужно пересмотреть состав потребительской корзины. Об этом пишет "Российская газета".

"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины", - отметил министр.

Топилин добавил также, что нужно будет изменить соотношение долей продуктов питания (50%) и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%). Министр подчеркнул, что большинство стран уже перешли на другой порядок определения прожиточного минимума.