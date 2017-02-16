Мясо из Мексики могут вновь разрешить импортировать в Россию

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Мексиканское мясо может вновь вернуться в Россию. Обе страны уже достигли предварительных договоренностей о возобновлении поставок. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, речь идет об обмене пшеницы на мясо. Министр сельского хозяйства Мексики Хосе Кальсада Ровироса отметил, что надеется провести встречу со своим российским коллегой уже в апреле.

Напомним, ввоз в Россию мяса из Мексики, Бразилии, Канады и США был запрещен около пяти лет назад. Тогда специалисты нашли в мясе из этих стран следы запрещенного стимулятора рактопамина. Это вещество, как правило, используют в животноводстве для наращивания мышечной массы животных.

Рактопамин был утверждён Комиссией пищевых и лекарственных продуктов США (FDA) в 1999 году (и канадской CFIA, Canadian Food Inspection Agency, под торговой маркой Paylean® в 2005 году) для использования в свиноводстве, а в начале 2003 года — и для выращивания крупного рогатого скота. Запрещён в Евросоюзе, Китае, на Тайване и в России.