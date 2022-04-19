Россия выдала другим странам в марте кредитов на 82 млрд рублей

Россия предоставила в марте 2022 года двусторонних госкредитов иностранным государствам или их юрлицам на 81,6 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства. В январе-феврале на подобные займы Минфин выделил 28,5 млрд руб., а в марте 2021 года — 26,2 млрд руб.

В долларовом эквиваленте сумма мартовских кредитов составляет примерно 790 млн долларов. В рублёвом выражении показатель выданных в марте кредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года, когда Минфин выдал другим странам займы на 82,1 млрд руб.

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Как правило, при предоставлении таких кредитов получатели не раскрываются. Исключением являются случаи, когда соглашения должны быть ратифицированы российским парламентом и публиковаться в виде закона. Однако, как сообщает издание, эксперты называют самыми вероятными получателями мартовских кредитов Иран и Белоруссию.

По состоянию на 1 марта Россия в 2022 году собиралась выдать займы другим странам на 374,9 млрд руб. За март Россия выполнила почти 22% годового плана.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила о подключении 52 иностранных организаций из 12 стран к российскому аналогу SWIFT. По её словам, для России важно развивать платежи в национальной валюте.