На Алтае осудили водителя за гибель 15-летней девочки в пьяном ДТП

Суд признал виновным жителя Барнаула, который сел пьяным за руль и устроил ДТП с гибелью 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Авария случилась 27 октября 2021 года в Павловском районе. Двигаясь по просёлочной дороге, нетрезвый 51-летний водитель нарушил ПДД и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате несовершеннолетняя пассажирка скончалась на месте, травмы также получила 36-летняя женщина, которая тоже находилась в машине.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на пять лет и шесть месяцев, а также на три года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

4 мая в Барнауле на улице 50 лет СССР пьяный таксист устроил массовое ДТП, протаранив три автомобиля.