На Алтае осудили водителя за гибель 15-летней девочки в пьяном ДТП
51-летний мужчина получил пять лет и шесть месяцев колонии-поселения
Суд признал виновным жителя Барнаула, который сел пьяным за руль и устроил ДТП с гибелью 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Авария случилась 27 октября 2021 года в Павловском районе. Двигаясь по просёлочной дороге, нетрезвый 51-летний водитель нарушил ПДД и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате несовершеннолетняя пассажирка скончалась на месте, травмы также получила 36-летняя женщина, которая тоже находилась в машине.
Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на пять лет и шесть месяцев, а также на три года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
4 мая в Барнауле на улице 50 лет СССР пьяный таксист устроил массовое ДТП, протаранив три автомобиля.