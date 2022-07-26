На Алтае продают самые дешёвые бананы в Сибири
А самые дорогие — в Иркутской области
26 июля 2022, 10:16, Никита Черников
В Алтайском крае самые низкие цены на бананы в Сибири — 100,2 рубля за килограмм, пишет «ФедералПресс».
С начала года продукт в регионе подорожал на 20,9%, но и этот показатель — один из самых низких в СФО, который уступает только Тыве, где рост составил 18%, до 139,9 рубля за килограмм.
Сильнее же всего бананы подорожали в соседней Новосибирской области — на 29,7% (до 105,6 руб./кг), а в Республике Алтай рост составил 25,9% (до 108,7 руб./кг).
В целом по Сибири стоимость килограмма бананов достигла 124 рублей — на 29,2% больше, чем в начале года. Самые высокие цены на них отмечаются в Иркутской области — 148,3 рубля за кг.
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