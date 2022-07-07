На Алтае самые высокие зарплаты у молодых людей до 30 лет

В России люди выходят на максимальные средние заработные платы в 30-34 года, пишут аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Однако в Алтайском крае этот зарплатный максимум наступает в более раннем возрасте. Исследователи взяли за основу данные Росстата по 2021 году.

Самый доходный возраст в нашем регионе — это 25-29 лет, в прошлом году средняя заработная плата у таких людей была на уровне 32 788 рублей. А вот у самой доходной по стране группы в 30-34 года в крае она оказалась меньше — 32 469 рублей. До этих двух периодов и после них по возрастам заработная плата меньше.

Так, начинающим работникам в 18-19 лет платили в среднем только 23 156 рублей. У группы с 20 до 24 лет зарплата 28 040 рублей; в 35-39 лет получали в среднем 31 642 рубля; в 40-44 года — 30 533 рубля; 45-49-летние зарабатывали 29 087 рублей; в возрасте 50-54 лет — 27 266 рублей; в 55-59 лет — 26 934; а предпенсионеры — 25 370 рублей.

На момент исследования средняя зарплата по краю была 29 125 рублей. Напомним, что в I квартале 2022 года, по данным Новосибирскстата, средняя заработная плата в Алтайском крае равнялась 33 436 рублям, а в марте этого года она подросла до 35 571 рубля.

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Когда наступает зарплатный максимум у сибиряков

В регионах Сибирского федерального округа максимальных заработных плат люди достигают в различные периоды жизни:

— в Республике Алтай это самый старший в Сибири показатель: в 60-64 года здесь, поданным аналитиков FinExpertiza, платили самую высокую заработную плату в размере 29 372 рублей;

— в Туве максимум зарплат приходится на отрезок в 40-44 года — 37 203 рубля;

— в Хакасии, как и в Алтайском крае, наивысшая зарплата у 25-29-летних, но она значительно выше — 43 620 рублей;

— в Красноярском крае максимум наступает у канонических российских 30-34-летних, и это самый высокий показатель по СФО — 62 725 рублей;

— в Иркутской области также в 30-34 года — 54 182 рубля;

— в Кемеровской области максимум зарплат отмечен у более старшего возраста: в 35-39 лет здесь получают 47 176 рублей;

— в Новосибирской области в 30-34 года зарабатывают 50 036 рублей;

— в Омской области в 25-29 лет получают 41 992 рубля;

— в Томской области в 30-34 года доход почти на тысячу больше новосибирцев — 50 992 рубля.