На Алтае снова вырос спрос на ипотеку

Спрос на ипотеку в сентябре на двух Алтаях вырос. Так, только в ВТБ по итогам первого осеннего месяца заёмщики оформили жилищные кредиты на сумму более 1 млрд рублей. Это значительно превысило показатели августа, когда сумма выдач достигла 960 млн рублей, сообщили amic.ru в пресс-службе банка.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках неё алтайское подразделение ВТБ предоставило жителям края и республики кредиты на 1,5 млрд рублей. По «семейной ипотеке» объём сделок превысил 1,2 млрд рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провёл более 60% сделок. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям двух Алтаев ипотечные кредиты на сумму 6,9 млрд рублей.