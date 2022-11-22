На Алтае запустили производство экологически чистого масла

В Алтайском крае на территории Заринского элеватора открыли новый завод стоимостью 280 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Завод предназначен для переработки зерна масличных культур в количестве 150 тонн в сутки. На данный момент это лён и рапс. Получается экологически чистое растительное масло в объёме 57 тонн в сутки. Высокопротеиновый жмых, получаемый в качестве отходов, подходит для корма животных, а лузга — для производства топливных брикетов для котельной маслозавода. Маслозавод является экологически чистым и полностью безотходным производством», — отметил директор Заринского элеватора Роман Щипанов.

Завод планировали открыть в мае 2021 года, однако строительство затянулось. Пока станки настроены на отжим льняного и рапсового масла, но в дальнейшем будет производиться и подсолнечное масло.