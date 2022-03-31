На Алтае запустят два предприятия по производству гречки и сахара

Руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков заявил о запуске в крае двух предприятий, специализирующихся на производстве гречки и сахара, сообщают «Вести Алтай».

Переработкой гречихи и выпуском крупы займётся Барнаульский элеватор. Объект ещё в 2020 году выкупила московская компания «Вега-Инжиниринг» за 120 млн рублей. По данным Большакова, к сентябрю гречкоцех уже будет запущен.

В Бийске производством сахара займётся инвестор из Новосибирска — компания «СанИнвест», вложившая более 200 млн рублей в восстановление Бийского сахарного завода. Предприятие должно заработать в 2024 году, отметил Большаков.