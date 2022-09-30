Тренировка на полукопчёной: на «Алтайских колбасах» подвели первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

В ООО «Алтайские колбасы» 30 сентября подвели итоги работы первых трёх месяцев проекта по оптимизации производства полукопчёных колбас. В мероприятии приняли участие представители Регионального центра компетенций (РЦК) и регионального Минэкономразвития, а также сотрудники предприятия, включая директора Виктора Бахаря.

«На текущий момент мы проанализировали пилотный поток, выбрали проблемные участки, разработали план мероприятий по их улучшению. И уже приступили к реализации. Работа с экспертами РЦК показала дополнительные точки роста производительности на предприятии, которые позволят нам снизить время протекания процесса на 16%, сократить незавершённое производство на 4,3%, увеличить выработку на 10,4%, а также снизить на 3% расстояния перемещения материалов в потоке», — отметил руководитель проекта Владислав Третьяков.

Ранее члены рабочей группы ООО «Алтайские колбасы» прошли ряд обучений по инструментам бережливого производства и реализации проектов по оптимизации. А через три месяца планируется подведение итогов по улучшению пилотного процесса. После этого сотрудники предприятия будут самостоятельно тиражировать полученный опыт по всем производственным потокам.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»