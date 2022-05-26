На алтайском предприятии «Спецавтоматика» подвели итоги участия в проекте «Производительность труда»

На предприятии «ПО «Спецавтоматика» провели День информирования по итогам шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда». В мероприятии приняли участие коллектив предприятия, эксперты Регионального центра компетенций (проект проходит при поддержке РЦК) и представитель Министерства экономического развития Алтайского края.

За счёт применения инструментов бережливого производства при реализации проекта организованы рабочие места по системе 5С, разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке. На момент закрытия проекта увеличен выпуск узлов управления на 20%, снижено незавершённое производство на 31%, время протекания процесса — на 62%.

Руководитель проектного офиса Мария Курепина обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие два с половиной года участия в нацпроекте.

Генеральный директор Александр Чудаев в своём выступлении отметил эффективную работу экспертов РЦК и рабочей группы, рассказал о достигнутых показателях производительности труда и их влиянии на развитие компании в условиях высокой конкуренции. Он напомнил о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

За результативную работу девять самых активных участников рабочей группы получили дипломы и ценные подарки.

Напомним, ЗАО «ПО «Спецавтоматика» — это уникальное российское предприятие, которое специализируется на комплексной защите объектов от пожара: обследование, проектирование, изготовление, поставка, монтаж, гарантийные и послегарантийные сервисные обязательства.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.