На алтайском заводе запустили самый большой в России трубный лазер

В Алтайском крае запустили самый большой трубный лазер в России. Об этом сообщили в региональном Минпромэнерго.

«Мы выбрали лазер HSG из-за превосходного соотношения цена-качество. Западные аналоги стоят в два и более раз дороже. Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и сегодня не могут на нём работать. Их просто отключили от программного обеспечения», — рассказал директор ООО «Алтай-Тент» Вадим Белов.

Лазер используют для резки металлических труб, которые после становятся основой для каркасно-тентовых ангаров.

Изготовителем станка является HSG LASER CO., LTD, а стоимость его составила более 40 млн рублей.