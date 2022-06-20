На алтайском заводе запустили самый большой в России трубный лазер
Стоимость станка китайского производства превысила 40 миллионов рублей
20 июня 2022, 11:19, Илья Звягинцев
В Алтайском крае запустили самый большой трубный лазер в России. Об этом сообщили в региональном Минпромэнерго.
«Мы выбрали лазер HSG из-за превосходного соотношения цена-качество. Западные аналоги стоят в два и более раз дороже. Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и сегодня не могут на нём работать. Их просто отключили от программного обеспечения», — рассказал директор ООО «Алтай-Тент» Вадим Белов.
Лазер используют для резки металлических труб, которые после становятся основой для каркасно-тентовых ангаров.
Изготовителем станка является HSG LASER CO., LTD, а стоимость его составила более 40 млн рублей.
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