На Белоярском мачтопропиточном заводе стартовал нацпроект «Производительность труда»

На площадке АО «БМПЗ» 5 июля прошло стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Специалисты Регионального центра компетенций напомнили сотрудникам и руководству предприятия о целях нацпроекта и открывающихся возможностях, а также ознакомили с планами на ближайшие три месяца работы.

«Современная действительность ставит перед нами серьёзные задачи: быть конкурентоспособными и гибкими к изменениям на рынке. Производительность труда в России отстаёт от мировых показателей, но в нацпроекте участвуют уже тысячи предприятий, что, безусловно, положительно скажется на производительности страны. БМПЗ ведёт свою историю с 1941 года, и многие процессы давно требуют оптимизации. Мы стремимся быть эффективными, поэтому приняли решение участвовать в проекте», — сказал генеральный директор предприятия Виталий Махров.

Для оптимизации был выбран процесс производства железобетонных стоек. Сотрудники БМПЗ прошли базовые программы обучения по первому модулю (обучение по основам бережливого производства, производственный анализ, реализация проектов по улучшению), а также посетили тренинг по картированию. В дальнейшем им ещё предстоит прослушать курс по 5С, научиться анализу эффективности оборудования, стандартизированной работе, а также узнать о декомпозиции целей и эффективном инфоцентре.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.