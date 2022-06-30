На форуме «День сибирского поля — 2022», который прошёл 29 июня в Сибирском агропарке, эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) рассказали о реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае.

Сейчас в нацпроекте участвуют 67 региональных организаций, относящихся к базовым несырьевым отраслям экономики. Национальный проект состоит из двух блоков — «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда», в рамках которых предприятия получают поддержку.

Так, проект «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» нацелен на поиск и устранение потерь на предприятии непосредственно с экспертами нацпроекта по специальному алгоритму, разработанному Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Задача этого проекта — обучение инструментам бережливого производства и их последующее внедрение на производственных площадках. Для каждого предприятия-участника разрабатывают собственную систему усовершенствования процессов, основанную на методологии ФЦК.

Помимо экспертной помощи в реализации проектов повышения производительности участникам доступны льготные займы от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до пяти лет и под 1% годовых, бесплатное обучение по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.