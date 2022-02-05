На кожевенном заводе рассказали, кто уронил цены на шкуры КРС в Алтайском крае

Спрос на натуральную кожу и изделия из неё снизился. Одна из причин — пандемия и снижение покупательской способности населения, сообщил amic.ru генеральный директор ООО “Русская кожа Алтай” Сергей Филатов. Теме не менее завод продолжает работать и принимать у населения шкуры КРС. Хотя, по словам его руководителя, зачастую фермеры привозят низкосортное сырьё. Филатов подчеркнул, что обвинять предприятие в том, что оно отказывается приобретать низкосортное сырьё и тем самым вынуждает фермеров выбрасывать шкуры — не компетентно и не профессионально. Что на самом деле происходит на сырьевом рынке и чем возмущён директор ООО “Русская кожа Алтай” — в нашем материале.

Поспорим профессионально?

25 января заместитель председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев на круглом столе по теме состояния и перспектив развития промышленности заявил, что цена шкур КРС в Алтайском крае упала в семь раз: с 70 до 10 рублей за килограмм. Кроме того, как пишет ”Толк” со ссылкой на слова Лаптева, кожевенный завод “Русская кожа Алтай” отказывается приобретать сырьё и в итоге некоторые фермеры вынуждены выбрасывать шкуры. Другой причиной падения закупочных цен Лаптев назвал ограничение экспорта сырья в Китай на федеральном уровне.

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В ответ руководство кожевенного завода распространило в СМИ сообщение, в котором заявило, что “подобные обвинения не обоснованны, выводы поверхностны, а заключения лишены какой-либо компетентной и профессиональной оценки”.

Генеральный директор ООО “Русская кожа Алтай” Сергей Филатов подчеркнул, что заявление об ограничении вывоза необработанных шкур в Китай на федеральном уровне не соответствует действительности.

“Подобных ограничений нет. Сегодня, как и раньше, любой предприниматель имеет законное право официально экспортировать мокросолёные шкуры в страны, которые у себя не запрещают ввоз шкур из других стран, в том числе и в Китай. Да и официального экспорта необработанных шкур код 4101 в Китай и раньше не было. Если только это не являлось контрабандным вывозом через границы Казахстана. Возможно, речь идёт об этом?” — говорит Филатов.

Почему упала цена?

По словам руководителя завода, пандемия коронавируса серьёзно повлияла на рынок потребления натуральной кожи — она стала менее востребованна.

“Произошло снижение спроса на изделия из кожи и саму кожу. Это связано и с нарушением логистики, ограничением перемещений в ряд стран, из-за чего сократился экспорт натуральной кожи и снижение цен на неё. Снизилась покупательная способность населения и люди предпочли более дешёвую обувь из синтетической кожи (кожзам)”, — объясняет Филатов.

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Ещё один удар по мировой кожевенной индустрии нанесло производство изделий (в том числе и обуви), из так называемой “экокожи”, говорят на заводе.

“Этот термин был введён с целью ввести покупателя в заблуждение, так как этот материал не является кожей, и тем более не имеет никакого отношения к экологичности. Во многих странах, в числе которых Бразилия, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Португалия, приняты законы, запрещающие применение термина “кожа” к материалам, которые не были произведены из шкур животных, и за обман покупателя предусмотрена серьёзная материальная ответственность. Кожевенная ассоциация РФ (РСКО) также обратилась к руководству Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о введении аналогичного закона на территории РФ”, — рассказывает руководитель завода.

По его словам, спрос на натуральную кожу сохранился “в среднем и высоком сегментах изделий, для которых требуется высококачественный материал и сырьевой ресурс”. А вот сырьё, которое могут предложить алтайские фермеры, чаще всего гораздо более низкого качества. Ранее его могли использовать при производстве недорогой обуви. Но сейчас практически перестали, так как такая обувь всё равно будет дороже, чем из “экокожи”, а изготавливать её трудоёмко.

От чего зависит качество шкуры?

Дело в том, объясняет Филатов, что кожевенное сырьё (шкуры) не является неким стандартизированным товаром, а имеет множество различных характеристик, которые влияют на их применение и стоимость.

Среди этих характеристик — площадь шкуры, толщина, порода скота и даже пол животного. К тому же качество шкуры зависит от культуры скотоводства, условий содержания скота, кормления и, конечно, от качества съёма и консервации.

“Зачастую фермеры не уделяют этим процессам должного внимания, допускают прорези, дыры и даже гниение шкур. С первых минут после съёма шкуры начинается процесс бактериального разложения, требуются очистка и усолка. Все эти процессы проводятся у фермеров, на убойных пунктах или у заготовителей и напрямую влияют на качество, востребованность и стоимость, которую любой переработчик готов заплатить за сырьё”, — говорит специалист.

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Цена за товар может отличаться у перекупщика и завода. И это нормально, объясняют эксперты:

“Прежде чем шкуры попадают на кожевенный завод, они проходят через руки предпринимателей, которые их собирают, консервируют, разбивают по группам и категориям. Предприниматели выполняют этот нелёгкий труд с целью заработать. Поэтому цены, которые платит кожевенный завод, могут быть значительно выше тех, по которым закупают шкуры эти предприниматели”.

Впрочем, крупные хозяйства, фермеры и забойные пункты работают напрямую с кожевенными заводами, так как объём образования сырья позволяет им осуществлять самостоятельную поставку.

Завод работает и шкуры принимает

Завод не обязан покупать некачественное сырьё, нанося ущерб собственному предприятию, подчёркивает Филатов. При этом он уверяет, что даже в сегодняшних неблагоприятных условиях “Русская кожа Алтай” не прекратила закупки низкокачественного сырья: на заводе разработали технологию его переработки в белковые продукты, предназначенные для изготовления кормов для животных. Конечно, цена на такой товар невысокая.

“Цена на эту категорию сырья формируется уже исходя из покупательной способности этого продукта”, — объясняет Филатов.

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А выкидывать — нельзя

Шкура является побочным продуктом мясного и молочного скотоводства и фактически представляет собой отход. Согласно действующему законодательству в сфере обращения с отходами, фермер обязан сдавать шкуры на утилизацию в специализированные компании, заплатив за это, или продать для переработки на любой кожевенный завод, уже сам получив деньги. Выкидывать шкуры нельзя, так как такие незаконные скотомогильники не только наносят экологический вред, но и создают эпидемиологическую опасность.

Что известно о заводе

Открыт в Заринске 15 октября 2019 года на условиях государственно-частного партнёрства. Инвестором строительства кожевенного завода выступила компания АО “Русская кожа” (один из крупнейших производителей натуральной кожи в РФ).

Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Мощности завода “Русская кожа Алтай” сегодня — 500-700 тонн переработки сырья в месяц. Почти половину этого объёма поставляют хозяйства Алтайского края. Остальной объём в зависимости от требуемых категорий идёт из других регионов.

