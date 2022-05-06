На льготное кредитование агропромышленных предприятий выделят 153 млрд рублей

Предложения по обеспечению развития сельскохозяйственного комплекса в условиях внешнего санкционного давления обсудили на заседании Госсовета. Наряду с льготным кредитованием направлено 12 миллиардов рублей на льготный лизинг сельхозтехники, сообщает «Business FM Барнаул». Также по решению правительства страны ещё 2,5 миллиарда рублей поступило на поддержку хлебопёков — для компенсации затрат на производство и реализацию продукции.

Одной из самых востребованных мер остаётся льготное кредитование предприятий АПК. Объёмы такой поддержки аграриев в целом по стране существенно выше, чем год назад.

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В этом году предприятиям выдали льготных кредитов на 35,5 миллиарда рублей. Сейчас годовой лимит субсидий использован на 78%.

Решение об увеличении лимитов принято с учётом просьб регионов, в том числе обращений аграриев Алтайского края, рассказал губернатор Виктор Томенко:

«Это важнейшая мера поддержки сельхозтоваропроизводителей, отрасли переработки, в условиях, когда серьёзно изменились ключевые индикаторы, регуляторы, показатели, в первую очередь, финансовой деятельности».

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В дальнейшем будут добавляться новые направления льготного кредитования. Также сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и напитков включены в перечень отраслей, для которых предусмотрены кредитные каникулы до полугода. Поддержку предприятия смогут получить и на закупку упаковочных материалов. Ещё пять миллиардов рублей выделят на поддержку развития селекционно-семеноводческих центров.