Набиуллина назвала целью сделать выгодными сбережения в рублях в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задача регулятора — сделать выгодным хранение сбережений в России в рублях, пишет "Российская газета".

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"Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чем ему выгодно хранить сбережения. Наша задача — сделать так, чтобы ему было выгодно хранить в рублях", — сказала Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

Для этого Центробанк старается сдерживать инфляцию, которая может обесценить сбережения и снизить покупательскую способность зарплат.

"Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран", — подчеркнула Набиуллина.

Отмечается, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России к концу ноября составляла 7,32%, инфляция — 3,8%. Реальная процентная ставка составляет в среднем 3,52%.