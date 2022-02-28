Набиуллина рассказала о системе, которая заменит SWIFT внутри России

Российские власти планируют заменить внутри страны SWIFT на систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в обращении по итогам совета директоров Центробанка, сообщает ТАСС.

Также Набиуллина рассказала, что к СПФС могут присоединяться участники из-за границы. По её словам, система обрабатывает весь внутрироссийский трафик, поэтому карты “санкционных” банков будут работать внутри страны в обычном режиме.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT российские банки, которые попали под западные санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели ограничения в отношении “Открытия”, Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка — с ними уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay. Смогут ли россияне использовать банковские карты при блокировке SWIFT — в материале amic.ru.