Набиуллина заявила, что цены на бензин продолжат расти
Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение акцизов на бензин не уменьшит его стоимость, сообщает "Интерфакс".
Однако эта мера замедлит рост цен на топливо. "Мы исходим из того, что цены на бензин будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы", - отметила Набиуллина.
По ее расчетам, решение уменьшить акцизы на топливо должно привести к падению стоимости бензина на 4-5%: "Однако этого не произойдет, так как в розничной торговле сейчас достаточно низкая маржа".
В связи с этим снижение акцизов приведет только к восстановлению маржи у продавцов нефтепродуктов, добавила она.
Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза. Нефтяные компании планируют компенсировать свои убытки от повышения налога на добычу полезных ископаемых и отмену экспортных пошлин.
Также ранее сообщалось, что правительство договорилось с нефтяными компаниями "заморозить" цены на бензин и дизельное топливо. Цены должны быть зафиксированы по состоянию на 30 мая.