Набиуллина заявила, что цены на бензин продолжат расти

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение акцизов на бензин не уменьшит его стоимость, сообщает "Интерфакс".

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Однако эта мера замедлит рост цен на топливо. "Мы исходим из того, что цены на бензин будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы", - отметила Набиуллина.

По ее расчетам, решение уменьшить акцизы на топливо должно привести к падению стоимости бензина на 4-5%: "Однако этого не произойдет, так как в розничной торговле сейчас достаточно низкая маржа".

В связи с этим снижение акцизов приведет только к восстановлению маржи у продавцов нефтепродуктов, добавила она.

Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза. Нефтяные компании планируют компенсировать свои убытки от повышения налога на добычу полезных ископаемых и отмену экспортных пошлин.

Также ранее сообщалось, что правительство договорилось с нефтяными компаниями "заморозить" цены на бензин и дизельное топливо. Цены должны быть зафиксированы по состоянию на 30 мая.