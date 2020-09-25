Национальная цель оказалась под угрозой из-за роста бедности в России
В Счетной палате уверены, что при нынешних показателях сократить долю бедного населения к 2030 году в два раза не получится
Рост бедности в России во втором квартале 2020 года вырос на 1% по сравнению с первым кварталом и составил 13,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.
В экономическом мониторинге ведомства говорится, что увеличение уровня бедности ставит под угрозу выполнение национальной цели России по двукратному снижению бедности к 2030 году.
Как подчеркивается в документе, в связи с ухудшившейся экономической обстановкой основной задачей сейчас должен стать выход на траекторию уверенного снижения, а не возврат к докризисным показателям уровня бедности.
В случае сохранения положительного курса развития экономики доля бедного населения страны по результатам текущего года может оказаться в пределах 13-13,5%, отмечают в Счетной палате.
Ранее сообщалось, что в России могут изменить расчеты прожиточного минимума и МРОТ.