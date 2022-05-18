Налоги и рост цен. Краевой бизнес-омбудсмен назвал 11 главных препонов для развития бизнеса

В Алтайском крае существует 11 системных проблем, которые мешают развиваться региональному бизнесу. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов на встрече со спикером АКЗС Александром Романенко. По словам омбудсмена, в число главных помех входит высокий уровень налогов, страховых взносов и увеличение неналоговых платежей, а также резкий рост цен на металл, древесину, строительные материалы и топливо.

26 мая Андрей Осипов представит свой годовой отчет на сессии Заксобрания. Бизнес-омбудсмен рассказал, как идет подготовка документа. Осипов отметил, что с учетом внутренних и внешних факторов 2021 год для бизнеса в Алтайском крае был напряженным, но большую часть рисков удалось преодолеть. «Количество субъектов малого бизнеса не сократилось. Резко выросло число самозанятых граждан. И, судя по темпам, уже в ближайшее время их количество превысит число индивидуальных предпринимателей в регионе. Мы видим, что часть самозанятых получили этот статус для оптимизации деятельности ИП, налоговые органы тоже внимательно анализируют эту практику. Важно, что новый налоговый режим позволил многим предпринимателям края выйти из „серого“ сектора экономики», — цитирует уполномоченного сайт АКЗС.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в крае за 2021 год составила более 241 тысячи человек. В качестве самозанятых по состоянию на 31 января 2021 года в регионе зарегистрировано 33 837 человек.

Новости

Прочее Алтайские депутаты выбрали нового бизнес-омбудсмена сроком на пять лет

Среди положительных итогов года Андрей Осипов назвал сокращение проверок и различных контрольных мероприятий со стороны надзорных органов. Антикризисными мерами поддержки в 2021 году в регионе воспользовались 45% опрошенных предпринимателей, при этом 29% не смогли получить такие меры, хотя и пытались.

Особое внимание Осипов обратил на несовершенство методики проведения государственной кадастровой оценки. «После проведения в Алтайском крае в 2019 году кадастровой оценки, большинство предпринимателей столкнулись с необоснованно завышенной кадастровой стоимостью объектов недвижимого имущества, так как в Алтайском крае установлена максимальная ставка налога на имущество, соответственно, в разы увеличились налоги, арендная плата. Несовершенство методики проведения кадастровой оценки приводит к завышению стоимости значительного количества объектов оценки, в связи с чем бизнес и органы власти вынуждены нести значительные как финансовые, так и временные издержки», — подчеркнул Осипов.

Новости

Переговорка "Если все "за" – это сомнительно". Бизнес-омбудсмен Алтая о своем назначении и планах

Также к числу проблем, требующих системного решения, он отнес высокие тарифы естественных и инфраструктурных монополий, несбалансированность системы штрафных санкций в отношении субъектов МСП, дефицит квалифицированных рабочих кадров, отсутствие системы господдержки бизнеса, действующего на удаленных и сельских территориях, «серую» занятость и недобросовестную конкуренцию со стороны теневого бизнеса, а также отсутствие или высокий износ объектов инженерной инфраструктуры.

На 10 января 2022 года в Алтайском крае зарегистрировано 74 502 субъекта МСП, из них 45 194 индивидуальных предпринимателя и 29 308 юрлиц. К микропредприятиям с численностью работников до 15 человек относится 71 586 субъектов. К малым предприятиям с количеством занятых от 15 до 100 человек — 2677, к средним предприятиям с занятыми от 101 до 250 человек — 239.