Назван наиболее подорожавший в 2020 году продукт

Росстат назвал сахар-песок наиболее подорожавшим за 2020 год продуктом питания. По данным организации, его стоимость за 12 месяцев прибавила почти 65%.

Как пишет "Интерфакс", заметно выросла цена на подсолнечное масло (почти 26%), крупы (более 20%), фрукты и овощи (17,4%), яйца (15,14%) и макароны (12,08%). Также подорожал хлеб и хлебобулочные изделия (7,3%), рыба и морепродукты (5,18%), сливочное масло (4,1%).

В целом стоимость продуктов увеличилась за прошлый год на 7,21%, что значительно больше, чем в 2019 году – тогда прирост составил всего 2,75%.

Напомним, что уровень инфляции в Алтайском крае по итогам ноября 2020 года равнялся 5,2% в годовом выражении, что вызвано ростом стоимости именно продуктов питания.