Назван прогноз размера пенсий россиян на шесть лет

Согласно плановому прогнозу Минэкономразвития, к 2024 году средний размер пенсии вырастет на 39,4% по сравнению с 2019 годом, сообщает газета "Известия".

В Минтруде уточнили, что в финансовом эквиваленте средние пенсии достигнут 20 тысяч рублей. Сейчас этот показатель находится на уровне 15,4 тысячи рублей. Из этого следует, что каждый год выплаты пенсионерам будут расти приблизительно на тысячу рублей.

Однако если из этого вычесть планируемый уровень инфляции, то рост благосостояния пенсионеров окажется не столь впечатляющим, подсчитали эксперты.

Реальное увеличение выплат составит примерно 1,5% в год. В результате за эти годы пожилые люди станут только на 9,5% богаче, что не слишком ощутимо.