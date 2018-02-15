Названа необходимая для эмоционального равновесия сумма денег

Американские психологи университетов Виргинии и Пердью пришли к выводу, что для эмоционального равновесия человеку необходимо получать в среднем $60–75 тыс. в год, пишут "Известия" со ссылкой на MarketWatch.

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Общество Прожиточный минимум продолжают снижать, подготавливая к уравниванию с МРОТ

Эксперты установили, что для полного удовлетворения жизнью человек должен зарабатывать порядка $95 тыс. в год.

Исследование было проведено по результатам анализа данных всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира.

В ходе исследования специалисты сравнили уровень заработка с уровнем удовлетворенности жизнью.

Ранее эксперты центра Superjob установили, что для счастья россиянам необходим ежемесячный доход в 184 тыс. рублей.