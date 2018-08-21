Названы города, где можно быстрее всего накопить на квартиру в новостройке

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Быстрее всего накопить на квартиру в новостройке можно в северных регионах РФ - Республике Коми, Мурманской области, Якутии, Тюменской области и Ямало-Ненецком АО. Благодаря высоким средним зарплатам (более 55 тысяч рублей) накопить здесь на квартиру, не пользуясь ипотекой, один работающий человек может всего за три с небольшим года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на рейтинг доступности жилья по России портала "Мир квартир".

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В европейской части РФ и в средней полосе самые доступные квартиры находятся в Вологодской (4,9 года), Челябинской (5,1 года), Оренбургской (5,3 года), Брянской (5,4 года) и Рязанской (5,5 года) областях. В Москве на свое жилье придется копить 11,3 года, в Петербурге - 10,1 года, в Московской области - 7,9 года, в Ленобласти - 7,3 года. Самое дорогое жилье находится на юге РФ: так, при невысокой средней заработной плате (29,2 тысячи рублей) жителю Крыма понадобится 13,6 года для покупки жилья в новостройке, а жителю Севастополя - 12,8 года. В Краснодарском крае этот показатель немного ниже — 9,8 года, в Калининградской области — 8,7 года.

В среднем по стране копить на квартиру, откладывая среднюю зарплату в 44 тысячи рублей, нужно 5,5 года. В 2017 году данный срок составлял 6,6 года.

Ранее аналитики девелоперской компании "Талан" назвали Москву, Сочи и Севастополь городами с самой низкой доступностью жилья из 172 населенных пунктов РФ с населением свыше 100 тысяч человек. Они рассчитывали доступность квартиры как период накопления денег на покупку стандартной "двушки" площадью 54 кв. м семьей из трех человек с двумя работающими и получающими среднюю для города зарплату. В Москве при средней зарплате в 72,2 тысячи рублей в месяц и средней для текущего года стоимости 1 кв. м 205,6 тысячи руб. период накопления составит 21,3 года, в Сочи — 20,7 года, в Севастополе — 18,9 года.