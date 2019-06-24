Названы наиболее доступные для россиян зарубежные курорты

Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах и пришли к выводу, что порой выгоднее съездить за рубеж, пишет "Газета.ru".

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Общество Барселона и Салоники: названы города, где отдыхают российские школьники

Оказалось, что съездить в Турцию, Болгарию, Грецию, Черногорию и на Кипр можно гораздо дешевле.

По словам экспертов, самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. В эту цену входит стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.

При этом стоимость тура в Полис (Кипр) составит 29 908 рублей, в Анталью (Турция) – 31 892 рубля. В Бургас (Болгария) можно съездить за 41 126 рублей, в Салоники (Греция) – за 44 788 рублей. Отдых в безвизовой Черногории обойдется россиянам от 45 127 рублей.

Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40%.

Ранее сообщалось, что в 2019 году самыми популярными туристическими направлениями для поездок российских школьников стали Крым и Болгария.