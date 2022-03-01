«Не первый кризис»: как алтайское бизнес-сообщество отреагировало на санкции из-за Донбасса

Санкции, которые ввели западные страны против России из-за начала военной спецоперации в Донбассе, могут помочь «перезагрузить» отечественную экономику. Некоторые алтайские производители, наоборот, намерены увеличить объёмы производства. Об этом amic.ru рассказал председатель правления Алтайского союза предпринимателей (АСП) Юрий Фриц. По его словам, большинство бизнесменов региона пока сдержанно переживают происходящее в российской экономике.

«Любые проблемы предпринимателей не сопоставимы с тем, что сейчас происходит на Украине, где проливается кровь. Если смотреть в широком смысле на ситуацию, то последствия спецоперации уже сегодня ощущают на себе все. Эти события коснутся миллионов предпринимателей по всей России», — уверен Юрий Фриц.

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Председатель правления Алтайского союза предпринимателей считает, что пока трудно говорить конкретно о том, как санкции отразятся на жителях Алтайского края. Бизнесмены региона опасаются, что сложно будет покупать зарубежные товары или оборудование. Прежде всего, из-за высокого курса доллара и евро. Около 80% обуви в регионе привозят из-за рубежа. Также мы зависим полностью от иностранной бытовой техники. Однако Юрий Фриц уверен, что эти проблемы носят локальный характер и их можно решить. Кроме того, от санкций алтайские бизнесмены могут только выиграть.

«Необходимо заняться серьёзно импортозамещением. Если военный конфликт в Донбассе может закончиться быстро, то санкции к нам пришли надолго. Предпринимателям надо объединиться и наладить своё производство. Без поддержки государства сделать это невозможно. Сейчас при грамотной политике может наступить время рассвета среднего бизнеса. Нужно в очередной раз собрать волю в кулак. Переживаем не первый кризис. Большинство из алтайских предпринимателей выходили из них достойно. Однако мы ждём помощи от государства, чтобы „перезагрузить“ российскую экономику», — заключил Юрий Фриц.

Напомним, страны Европы и США ввели несколько пакетов санкций после начала спецоперации российских войск в Донбассе. Под удар попали крупные коммерческие государственные организации и авиация. Подробнее о санкциях читайте в нашем материале по ссылке.