Невыгодно, но необходимо. Пассажирская навигация открылась в Алтайском крае

До 4 сентября жители и гости региона могут воспользоваться речным транспортом. В Барнауле теплоходы будут ходить по уже привычным маршрутам: до Бобровки, Рассказихи и села Кокуйского. Все они социально значимые, сообщили «Business FM Барнаул» в Минтрансе региона.

Заместитель главы ведомства Дмитрий Коровин рассказал, что, несмотря на рост пассажиропотока, заниматься перевозками людей по Оби невыгодно. Половину от стоимости билета перевозчикам компенсируют из бюджета региона, в 2022 году субсидия составила 11 миллионов рублей. Он подчеркнул, что более перспективными на сегодняшний день являются туристические маршруты.

«Есть идеи, есть наработки закольцевать маршруты, связанные с Рождественским, с Калашниковым, с музеем Чуйского тракта. Но пока реализации такой нет», — рассказал Дмитрий Коровин.

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Общество На теплоходе музыка играла. Как развивается речная навигация в Алтайском крае и что ей мешает

В целом в России наблюдается рост интереса к водному туризму. Спрос на круизы заметен по количеству бронирований. Особенно популярны туры по европейской части России, по Сибири, а Байкал уже можно называть круизным регионом. Однако для развития водного туризма на Алтае потребуется новая техника. По словам Дмитрия Коровина, имеющийся речной флот в регионе выпущен ещё в начале 80-х годов, и пока обновлений не предвидится.