Небензя предрёк кризис исторического масштаба

Попытки изолировать Россию оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия». По его мнению, Запад не подумал о последствиях введённых ограничительных мер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти готовят очередной пакет контрсанкций.