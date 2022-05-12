Немецкий концерн Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

Немецкий концерн Siemens объявил о сворачивании своей деятельности в России. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России», — сказал финансовый директор Siemens Ральф П. Томас.

Компания уже в марте прекратила поставки и работу с новыми проектами в стране. В целом за первый квартал 2022 года из-за санкций корпорация потеряла 0,6 млрд евро.

Ранее сообщалось, что ряд китайских компаний прекратили поставки своей продукции в Россию без официального заявления. Производители опасаются того, что их могут затронуть санкции из-за отношений со страной.