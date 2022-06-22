Важно делать все по закону. Как получить маткапитал и не сесть в тюрьму

Получить материнский (семейный) капитал (МСК) довольно просто, а вот потратить можно только на определённые цели, никто на руки деньги просто так не даёт. Отсюда возникают незаконные схемы реализации сертификата. Но они чреваты не только потерей денег, но и уголовным наказанием. Рассказываем, как сегодня работает МСК и почему опасно пытаться обмануть систему.

Каков размер материнского капитала в 2022 году?

С 2007 по 2020 год сертификат выдавали только за рождение (или усыновление) второго (или последующего) малыша. Но последние два года распоряжением президента выплату дают уже и за первенца.

Итак, в 2022 году:

524, 5 тысячи рублей получают семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребёнок (+168 тысяч, если в семье появится второй ребёнок);

524,1 тысячи рублей — семьи, где два ребёнка (а также три и более), рождённых и (или) усыновлённых в 2007-2019 годах, если права на маткапитал ещё не было;

693 тысячи рублей — семьи, где второй (а также третий и далее) ребёнок был рождён или усыновлён с 2020 года и если права на маткапитал ещё не возникало.

Где и как оформить этот документ?

Всеми вопросами, связанными с материнским капиталом, занимается Пенсионный фонд России. Так что обращайтесь в любой территориальный орган ПФР. Сделать это можно и через МФЦ независимо от места жительства, и через портал госуслуг.

Как можно потратить маткапитал?

Сегодня средства МСК можно направить:

на улучшение жилищных условий;

ежемесячную выплату. Она будет равна размеру прожиточного минимума для детей, установленному в регионе проживания. В Алтайском крае в 2022 году она составляет 12 676 руб.;

образование детей;

накопительную пенсию мамы;

социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов (не путать с лечением и реабилитацией);

покупку товаров и услуг сразу после рождения/усыновления.



Фото: ru.freepick.com

Как можно лишиться маткапитала?

Есть несколько оснований, из-за которых законный получатель может потерять права на маткапитал. Во-первых, это естественные причины: смерть или лишение (ограничение) родительских прав.

Во-вторых, причины, связанные с незаконным обращением с выплатой:

1. Обналичивание средств. По закону средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчёту.

Например, вы берёте заём под материнский капитал в кредитной организации, платите им «за обналичку». Так работают, как правило, небольшие компании, часто нелегальные и под очень большой процент. Во-первых, теряете на самом проценте. Во-вторых, отдаёте им весьма приличную «плату за услугу». Часто она достигает 20% от суммы сертификата.

2. Покупка ветхого, аварийного или непригодного для проживания жилья.

Человек покупает дом-развалюшку якобы за полную сумму МСК, на деле же дом стоит намного дешевле, продавец берёт эту сумму плюс свой процент. Остальное получает мамочка. Правда, денег в итоге на руках окажется значительно меньше, да и жильё может быть совершенно непригодным для обитания в нём. То есть родительница просто дарит чужим людям часть своих денег.

И что, людей ловят на таких схемах?

Ещё как. Например, в 2018 году следователи выявили крупную схему мошенничества при получении средств материнского капитала. В Рубцовске и Рубцовском районе группа преступников провернула 124 аферы на общую сумму 44,5 млн руб. Они находили малоимущих владелиц сертификатов, убеждали их заключать фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья с кредитным кооперативом. На деле же отдавали женщинам лишь малую часть положенных им денег и непригодный для жизни домик. Мошенники получили реальные сроки.

Подобные дела были и в Барнауле, и в Бийске. И нередко женщинам приходилось возвращать средства капитала.

Считаем доли правильно!

При использовании материнского капитала на покупку, строительство, реконструкцию жилого помещения всем членам семьи должны быть выделены доли, это обязательное условие. Их размер определяется в соглашении, которое можно заключить у нотариуса.

В Алтайском крае возросло количество обращений для «оздоровления» ранее заключённых сделок с МСК в простой письменной форме, констатируют нотариусы.

«Сторонние консультанты, посредники нередко допускают грубые ошибки при составлении документов. Впоследствии семьи не могут продать, унаследовать жильё, которое оформлено с нарушениями закона, пояснила amic.ru нотариус г. Заринска Наталия Михайлец. Однако даже при обращении к нотариусу, для того чтобы он „оздоровил“ сделку, оформленную в простой письменной форме, нужно понимать, что это возможно не во всех случаях», — отмечает нотариус.

Наш собеседник назвала наиболее часто встречающиеся ошибки документов, составленных посредниками:

— не учитываются уже совершеннолетние дети;

— вместо долевого указывается совместный режим собственности;

— неверно рассчитываются доли и т. д

Amic.ru ни в коем случае не поддерживает использование незаконных схем. Все они расписаны только в целях информирования. Мы призываем своих читателей пользоваться сертификатом строго в рамках закона. Обращаться к специалистам, которые несут полную имущественную ответственность за результаты своей работы. И не пополнять карманы мошенников за счёт своих детей.