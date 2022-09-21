Несите вашу мелочь. Жители Алтая могут обменять монеты на купюры в Россельхозбанке

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка приглашает жителей Алтайского края и Республики Алтай с 19 по 23 сентября 2022 года принять участие в мероприятии «День приёма монеты от населения».

Эту акцию банк проводит совместно с Отделением по Алтайскому краю и Отделением — НБ Республики Алтай Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.

В указанные даты клиенты смогут абсолютно бесплатно (без взимания комиссий) обменять «мелочь» на банкноты.

Обмен монет Банка России на банкноты будет осуществляться во всех кассах офисов продаж Алтайского регионального филиала РСХБ. Справки по телефону (3852) 55-87-47.

АО «Россельхозбанк»