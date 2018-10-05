Новак рассказал о рисках роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Бизнес ФМ" в рамках Российской энергетической недели заявил, что повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель не исключено и такие риски существуют.

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Экономика Новак рассказал об угрозах бесперебойному снабжению мира энергией

"Это не очень хорошо было бы для экономики потребителей и для производителей, потому что создает риски потом возможного падения цены. Тем не менее, такие риски сегодня существуют, что нефть может подняться до 100 долларов, я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенностей", - сказал Новак, говоря о рисках роста цен на нефть.

"Если у нас сегодня цена 86 долларов, а вчера она была 85, то есть у нас за один день на один доллар поднялась цена. Еще целый месяц до того, как будут приняты окончательные решения относительно тех санкций, которые в ноябре могут быть введены по Ирану, поэтому сейчас рынок очень нервничает", - добавил министр.