Новак: В 2021 году рынок нефти может вернуться к докризисному уровню

Мировой спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-6 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на канале "Россия 24".

"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5-6 млн б/с дополнительного роста спроса. Это такой оптимистичный вариант", – сказал он.

По прогнозам вице-премьера, в следующем году рынок нефти может выйти на докризисный уровень. Новак считает, что этому будет способствовать появление вакцины от коронавируса.