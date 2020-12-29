Новак: В 2021 году рынок нефти может вернуться к докризисному уровню

Спрос постепенно восстанавливается

29 декабря 2020, 10:40, Илья Звягинцев

Мировой спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-6 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на канале "Россия 24".

"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5-6 млн б/с дополнительного роста спроса. Это такой оптимистичный вариант", – сказал он.

По прогнозам вице-премьера, в следующем году рынок нефти может выйти на докризисный уровень. Новак считает, что этому будет способствовать появление вакцины от коронавируса. 

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