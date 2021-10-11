Новая сторублёвая купюра появится в России в 2022 году

Новая купюра номиналом 100 рублей появится в России в 2022 году, заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев в беседе с "Известиями".

По его словам, внедрение новой банкноты будет проходить постепенно. Это нужно для того, чтобы кредитные организации настроили свои банкоматы под неё.

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Увидеть модифицированные сторублёвки в заметном количестве обычные граждане смогут, "наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года", пояснил Алексеев.

В 2023-2025 годах, по оценке ЦБ, произойдёт постепенное насыщение оборота новыми сторублёвками, а в 2026-2029 годах их доля существенно вырастет.

Ранее регулятор сообщил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация купюр должна завершиться к 2025 году.