Новый налог может дать России дополнительно триллион рублей

Министр энергетики Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что бюджеты федерального и регионального уровней могут дополнительно получить 1 триллион рублей до 2035 года при повсеместном введении налога на дополнительный доход (НДД), пишет "Парламентская газета".

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По словам Новака, принятие закона дополнительно сможет дать до 100 млн тонн добычи углеводородов до 2035 года. В этот же срок за счет кратного увеличения добываемых объемов Россия сможет привлечь по 1 трлн рублей как инвестиций и в качестве доходов в бюджеты разных уровней.

Министр также обратил внимание, что решение о распространении НДД может быть принято через два-три года после окончания пилотного проекта, который ожидается запустить в начале 2019 года.

На первоначальном этапе налог на дополнительный доход (НДД) планируется применить в нефтяной отрасли. В настоящее время нефтяные компании уплачивают с выручки пошлины на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины.

Налог на дополнительный доход должен стать частичной заменой НДПИ. При этом уплата НДПИ сохраняется. Ставка НДД составит 50%, и, в отличие от НДПИ, эта пошлина будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины и НДПИ, а также расходов на добычу и транспортировку.

Как ранее сообщалось в СМИ, НДД может спровоцировать ощутимый рост цен на топливо, если рассматривать применение налога конкретно к нефтяной отрасли. Это, в свою очередь, повлияет на рост цен практически на любую продукцию для конечного потребителя. В перспективе НДД ожидает также угледобывающую отрасль и не только.