Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, заявил помощник президента РФ
По словам Максима Орешкина, серьёзных предпосылок для ослабления валюты нет
28 декабря 2022, 11:00, Никита Черников
Фото: pxhere.com
Нынешнее ослабление рубля не имеет какого-то объективного характера, заявил помощник президента России Максим Орешкин в беседе с РБК.
Чиновник сказал, что серьёзных предпосылок для ослабления валюты нет и подчеркнул, что курс рубля с высокой вероятностью вернётся в диапазоны, «которые нам были более привычны в последнее время».
Ранее в Центробанке рассказали, через сколько лет экономика России восстановится до уровня 2021 года.
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